Antalya\'da Lokanta ve Restoranlarda Fiyat Listesi Denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personel tarafından lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çalışmalarını tamamlamayan esnaf uyarılırken, kaldırım yolu üzerindeki engelli yoluna yakın bırakılan masa, sandalye ve motosiklet kaldırıldı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Resmi Gazete'de yayınlanan restoran ve kafelerde fiyat belirtme zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olmaya başladı. Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde Antalya'da birçok esnaf çalışmalarını tamamlayarak yönetmeliğe uyarken, bazılarının ise hazır olmadığı görüldü.

Büyükşehir zabıta denetimde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personel Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı ve Atatürk Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu. Ekipler lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup olmadığını inceledi. Müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ekiplerce uyarıldı. Ekipler, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığını da inceledi.

Çalışmalarını tamamlayan da var, eksik bırakan da

Yapılan uygulamada esnafın bazılarının alınan karara yönelik çalışmalarını tamamladıkları görülürken, bazılarının ise çalışmaları tamamlamadığı görüldü. Zabıta ekiplerince uyarılan esnaf, en kısa sürede eksiklerini tamamlayacağını sözünü verdi. Diğer taraftan ekipler kaldırım üzerinde engelli yürüyüş yoluna yakın bırakılan masa, sandalye ve motosikletleri de esnaftan kaldırmalarını istedi. Uyarının ardından harekete geçen esnaf, engelli yolunu işgal eden ya da yakın bulunan malzemeleri kaldırdı.

"Çalışmalarını tamamlayanlardan tamamlamasını istedik"

Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, "Ticaret Bakanlığınca 1 Ocak 2024 itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu. Biz de bu kapsamda sorumluluk alanlarımızda denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın tüketicilerimizin görebileceği şekilde kapı girişlerinde ve masalarda fiyat etiketlerini bulundurması gerekiyor. Denetimlerimizde bazı esnaflarımızın belgelerinin eksik olduğunu, çalışmalarını tamamlamadıklarını gördük. Esnaflarımızdan bunları ivedilikle tamamlamasını talep ettik. Vatandaşlarımızın görebileceği ve okuyabileceği şekilde fiyatların görünmesi gerekir. Esnaflarımızdan masalarına kare kod koyduklarını gördük, kare kod olması yeterli olmaz. Bunun yanında listenin asılması gerekir" dedi. - ANTALYA