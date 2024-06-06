Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(ANTALYA)- Konyaaltı'nda ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve ilgili kurumların müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 470 Sokak'ta koruluk alanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarının olduğu geniş alana yayılan alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri anında müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında 1,5 hektarlık bir ormanlık alan zarar gördü. Tomalar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

10 araç, 50 personel ile müdahale

Yangının başlamasının ardından kısa süre sonra olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, "13.05'te yangın ihbarının alınmasının ardından 13.12'de Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz olay yerine geldi. Sonrasında ASAT, Konyaaltı Belediyesi, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyete ait araçlarla yangına koordineli şekilde müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyemizin çeşitli birimlerden 10 araç ve 50 kişiden oluşan bir ekip yangında görev aldı. Can ve mal kaybı yoktur. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştiriliyor" diyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arslan, orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Antalya açısından zor geçecek bir yaza benziyor. Vatandaşlarımızdan çok daha dikkatli olmalarını istiyorum. Üzülmeden geçireceğimiz bir yaz olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, Büyükşehir Belediyesi'nin, birbirine yakın saatlerde Konyaaltı Sarısu, Aksu Çamköy Mahallesi ile Serik Gebiz ve Kocayatak Mahalleleri'nde çıkan arazi yangınlarına da müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldığını söyledi.