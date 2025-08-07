Antalya'da Özel Bireyler için Yüzme Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Antalya'da Özel Bireyler için Yüzme Kursları Yoğun İlgi Görüyor

07.08.2025 12:28  Güncelleme: 12:33
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz aylarında başlayan yüzme kursları, engelli bireylere hem eğlenceli bir tatil sunuyor hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. 90 öğrenci kayıt yaptırarak haftada iki gün yüzme öğrenirken, rehabilitasyon süreçlerini de destekliyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yüzme kursları yaz aylarıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Özel bireyler fizik tedavilerinin yanı sıra yüzme sporuyla hem güçleniyorlar hem de keyif dolu bir yaz geçiriyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylere yönelik faaliyetlerini sürdürürken, yaz aylarıyla birlikte açılan yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. Engelli bireylerin tedavi sürecini pekiştirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yüzme derslerine 90 öğrenci kayıt yaptırdı. Haftanın 2 günü, 2 saat gerçekleştirilen derslere katılım sağlayan öğrenciler, havuzda vakit geçirirken doyasıya eğlenip, yüzmeyi öğreniyor. Fizik tedavi seanslarına ek olarak yüzme eğitimi alan özel bireyler, kas ve iskelet sistemleri yüzme sporu ile güçlendiriyor.

Özel çocukların fiziksel gelişimi destekleniyor

Özel bireylere yönelik verilen yüzme dersleriyle birlikte fiziksel gelişimini ve rehabilitasyon sürecini desteklerken, yüzmeyi öğretmek ve çocukların su korkusunu yenmesi de hedefleniyor. Yüzme derslerine katılan öğrencilerden Ali Çetin, burada fizik tedavi aldıklarını ve havuza girdiklerini belirterek, "Yüzme derslerimiz çok keyif geçiyor. Havuza geldiğimi için çok memnunum. Yüzme dışında atölyelerde vakit geçiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Ders günleri mutlu uyanıyorlar

Öğrenci velilerinden Meliha Genç ise kızının rehabilitasyon merkezine geldiğini söyleyerek, "Sadece fizik tedavi değil, ondan sonra yüzme havuzunda yüzme dersi de alıyor. Farklı daha birçok etkinliğe ve atölyelere dahil oluyor. Ulaşım bizim için çok kolay. Evimizden alınıp, evimize bırakılıyoruz. Burası eğlenceli ve verimli geçiyor. Kızımın kas rahatsızlığı var ve buradaki yüzme dersinden dolayı kasları daha iyi çalışıyor. Öğretmenimizle birlikte temas sorunumuzu da aştık. Kızım buraya geleceği günler mutlu uyanıyor ve buraya heyecanla geliyor. Haftanın 3 günü buraya geliyoruz, 2 gün de havuza geliyoruz. Kızımın engelinden dolayı normal yüzme kursuna güvenip gönderemedik. Ancak buraya güvenimiz tam. Herkes daha dikkatli davranıyor. Hocalarımızdan da memnunuz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, antalya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

