Antalya'da Ramazan İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Ramazan İftarı

Antalya\'da Ramazan İftarı
03.03.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şahin, koruma altındaki çocuklar ve yeni evli çiftlerle iftarda bir araya geldi.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen iftarda, devlet koruması altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve devlet desteğiyle evlenen yeni evli çiftler bir araya geldi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde hayırsever iş insanı Tolga Cömertoğlu ve eşi Manolya Cömertoğlu'nun katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda iftar programı düzenlendi. Programda devlet koruması altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve devlet desteğiyle evlenen yeni evli çiftler aynı sofrada buluşarak, Ramazan ayının bereketini paylaştı.

İftarın ardından konuşan Vali Şahin, Ramazan'ın paylaştıkça güzelleştiğini belirterek, "Devletimizin şefkatli ve güçlü kollarına emanet çocuklarımızla aynı gönül sofrasında olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu anlamlı buluşmayı yıllardır yaşatan ve emeğiyle büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu iftarda koruyucu ailelerimiz var. Onların özlerini bebek gibi korudukları evlatlarımız var. Devlet koruması altında yavrularımız var. Ayrıca bunların yanında yeni evli çiftlerimiz de var. Onlar da bize dahil oldular bu iftar yemeğinde. Bu güzelliği onlar da paylaşıyorlar ve yeni kurdukları yuvalarında paylaşmanın, sevginin, merhametin, fedakarlığın ne demek olduğunu hem idrak ediyorlar hem de onun bir parçası oluyorlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız mutlular, standlarda dolaşıyorlar, bir yerlerde oynuyorlar, bu tarafta tatlı alıyorlar. Tolga Cömertoğlu, Manolya Cömertoğlu, Nergis Cömertoğlu iyi ki varsınız. Ne kadar da güzel işler yapıyorsunuz. Allah size daha çok fırsatlar versin, daha çok güzel işler yapın diyor" dedi.

Salon içerisine kurulan özel etkinlik alanlarında çocuklar, kendileri için hazırlanan oyunlar ve aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in ev sahipliğindeki programa Antalya İl Emniyet Müdürü Saim Zaimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile çok sayıda davetli katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Antalya, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Ramazan İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Ramazan İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.