Antalya'da sahipsiz çocuk mezarı dikkat çekiyor - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da sahipsiz çocuk mezarı dikkat çekiyor

Antalya\'da sahipsiz çocuk mezarı dikkat çekiyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Güzelyurt Mahallesi mezarlığının dışında kalan çocuk mezarı, yıllar önce mezarlığın içine alınmadığı için sahipsiz kalmıştır. Mezarın sahibi bulunamadığı için mahalle sakinleri dua etmekte ve mezarın içeri alınmasını talep etmektedir.

18.08.2024 10:42  Güncelleme: 10:54
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Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi mezarlığının dışında kalan çocuk mezarı, görenlerin dikkatini çekiyor.

1964 -1968 yılları arasında yaşamış İsa oğlu İsmail Uçar adlı çocuğa ait olduğu yazılı mezarın, yıllar önce mezarlığın duvarları yapılırken, sahibi olmadığı için mezarlığın içine alınmadığı öğrenildi.

Mahallede yaşayan 90 yaşındaki Selim Ayaz, yıllar önce Karayollarının yolu genişlettiğini, mezarlığın sınırını belirlediğini belirterek, "Orada birkaç tane daha mezar vardı. Onların sahibi geldi mezarlarını mezarlığın içerisine aldı. Bu mezarın sahibi gelmedi ve o mezar sahipsiz olduğu için dışarda kaldı. Dışardaki sahipsiz mezarı alalım bir torbaya koyalım içeride yerimiz var, mezar kazdıralım oraya yerleştirelim sahipleri yok kim bilir nerede" dedi.

Her cuma mezarlık ziyaretine gelince sahipsiz mezarın başında da dua ettiklerini belirten 87 yaşındaki Ali Yılmaz, "Bu mezar sahipsiz, kimin olduğu bilinmiyor. Mahallemizden birine ait değil. Mezar taşını koymuşlar başına bir daha da gelip sahip çıkmamışlar. Her cuma gelir yakınlarımıza dua ederiz. Sahipsiz mezarımızı da unutmayız ona da okuruz" dedi.

"Kime ait olduğunu bulamadık"

Mezarı, mezarlığın içine almak istediklerini kaydeden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Yılmaz, "Karayolları istimlak duvarını yıllar önce yapınca mezarlığın dışında küçük bir çocuğun mezarı kaldı. Bu mezar sahipsiz. Mahallemizden araştırdım kime ait olduğunu bulamadım. Mezarlıklar müdürlüğüyle de iletişime geçtik. Eskiden şimdi olduğu gibi mezar kayıtları yok bunu kayıtlardan bulma şansımız yok. İstimlak duvarı çekilirken sahipli mezarlar içeri alınmış ama bu minik yavrumuzun mezarı sahipsiz olduğundan dışarda kalmış. Gönlümüz razı gelmedi bu duruma bu mezarımızı da içeri alalım istiyoruz belki sahibi de çıkar sizin vasıtanızla, biz o mezarımızı mezarlığın içine almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mezarlık sınırları içerisine taşınacak

Mezarın durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; uzun zaman önce mahalle mezarlığının duvarları çevrilirken karayolları istimlak sınırları içinde yeşil alanda kaldığı düşünülen mezarın sahipsiz olmasından dolayı da kimsenin müracaatta bulunmadığı, bu nedenle mezarın, mezarlığın içerisine alınmadığı, kadastro sınırları dışında kalan ve zaman içerisinde yeşil alan olma özelliğini yitiren mezarın bulunduğu alan için mezar sahiplerine ulaşılıp, gerekli evrakları tamamlayıp mezarı, mezarlığın sınırları içerisine taşıyacakları belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da sahipsiz çocuk mezarı dikkat çekiyor - Son Dakika

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