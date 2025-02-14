Sevgililer Günü'nde 14.14'te 'evet' dediler - Son Dakika
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Yerel

Sevgililer Günü'nde 14.14'te 'evet' dediler

Sevgililer Günü\'nde 14.14\'te \'evet\' dediler

Antalya'da Sevgililer Günü'nde, birçok çift nikah masasına oturarak unionlarını kutladı. Melek Duran ve Habil Emre Çınar çifti, nikahlarını 14.14'te gerçekleştirerek bu özel günü daha da anlamlı kıldılar. Diğer bir çift Yuliya Turkina ve Ozan Çabalar da benzer şekilde Sevgililer Günü'nde evlenmeyi tercih etti.

14.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:49
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Antalya'da Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 14 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Nikahlarını bu özel güne denk getiren çiftlerden biri olan Melek Duran ve Habil Emre Çınar, 14 Şubat'ta tam 14.14'te evlenerek bu anı daha da anlamlı hale getirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde günler öncesinden Sevgililer Günü'nde evlenmek için randevu alan çiftler, hayat boyu sürecek birlikteliğe "Evet" dedi. Sevgililer Günü'nde tesadüfen 14.14'te nikah masasına oturan Melek Duran (28) ve Habil Emre Çınar (30) çifti, evliliğe karar vermelerinin nedenini "Sevgi, saygı ve güven" olarak açıkladı.
Antalya'ya yerleşir yerleşmez hayatının aşkını buldu
Yaklaşık iki yıl önce Antalya'ya taşınan Melek Duran, kısa sürede hayatının aşkıyla tanıştığını belirterek, "1 buçuk senedir birlikteyiz. Antalya'ya yaklaşık 2 sene önce geldim, geldikten sonra bir ay içinde tanıştık. Sonrasında ilişkimiz başladı ve evlenmeye karar verdik. Bugün 14 Şubat, hediyeden yırtmak için de olabilir" diyerek esprili bir yorum yaptı.
Habil Emre Çınar ise Sevgililer Günü'nü bilinçli olarak tercih ettiklerini ancak nikah saatlerinin 14.14'e denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi. Çınar, "Özel bir gündü, bugünü seçtik. 14.14'e denk gelmesi şans eseri oldu. İkimizin arasında birbirimize karşı 'sevgi, saygı ve güven' var" diye konuştu.
"Hayatımın kadınını buldum"
Evlenmek için 14 Şubat'ı seçen bir diğer çift ise Rus asıllı Yuliya Turkina (28) ve Ozan Çabalar (43) oldu. Uzun süredir birlikte olan çift, nikahlarının Sevgililer Günü'nde gerçekleşmesini özel bir anlam olarak gördüklerini belirtti.
Ozan Çabalar, Yuliya Turkina ile turizm sektöründeki ortak projeleri sayesinde tanıştıklarını anlatarak, "İki yıldır beraberiz. Hayatımın kadınıyla karşılaştığımı hissettim ve artık evlenmenin vakti geldiğini düşündüm. Eşim Rusya'da yaşıyordu, kendisi rehber. Birlikte program yapıyorduk, o vesileyle tanıştık ve aramızda çok güzel bir bağ oluştu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün birlikteliğimizin bir nişanesi olmasını istedik. Bu yüzden özellikle bugünü seçtik. Gerçekten bu devirde evlenmek zor ama Allah bir şekilde yardım ediyor. El ele verdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" dedi.
Mutluluğu gözlerinden okunan Yuliya Turkina ise, "Çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
Sevgililer Günü'nü hayatlarının en özel gününe dönüştüren çiftler, dostları ve aileleriyle bu anı paylaşarak mutluluklarını taçlandırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sevgililer Günü'nde 14.14'te 'evet' dediler - Son Dakika

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