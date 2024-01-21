 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Spor Okulları İlkbahar Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Spor Okulları İlkbahar Dönemi Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarının açacağı 23 branşın içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca branşların arasında yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından rağbet gören yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da kurslar açılacak.

Antalya\'da Spor Okulları İlkbahar Dönemi Başlıyor
21.01.2024 - 11:40,
Abone Ol

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarına başvurular Turunç Masa üzerinden yapılabilecek. İlkbahar dönemi spor okullarında 5 Şubat'ta başlayacak eğitimler 14 Haziran da son bulacak.

Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarının açacağı 23 branşın içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca branşların arasında yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından rağbet gören yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da kurslar açılacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Spor Okulları İlkbahar Dönemi Başlıyor - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Spor Okulları İlkbahar Dönemi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement