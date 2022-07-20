Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde öğleye doğru aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın etkisiyle plajdaki şemsiyeler bir anda etrafa savrularak uçmaya başladı. Birçok şemsiye metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Denizde yüzen ve sahilde bulunan vatandaşların üzerine gelen şemsiyeler şans eseri bir yaralanmaya yol açmadı. Şemsiyelerin daire yaparak uçması ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku - Son Dakika

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