Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku - Son Dakika
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Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku

20.07.2022 00:57
Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku

Antalya'nın ünlü plajlarından Lara Sahili'nde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle plajdaki şemsiyeler havada uçuştu.

Antalya'nın ünlü plajlarından Lara Sahili'nde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle plajdaki şemsiyeler havada uçuştu. Şans eseri yaralanan olmadı.

Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde öğleye doğru aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın etkisiyle plajdaki şemsiyeler bir anda etrafa savrularak uçmaya başladı. Birçok şemsiye metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Denizde yüzen ve sahilde bulunan vatandaşların üzerine gelen şemsiyeler şans eseri bir yaralanmaya yol açmadı. Şemsiyelerin daire yaparak uçması ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku - Son Dakika
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