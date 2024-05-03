Antalya\'da Trafik Denetimleri Artırıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için trafik denetimlerini artırdı. Ekipler kent merkezi ve ilçelerde bulunan trafiğe kapalı yollarda yaya güvenliğini tehdit eden motosiklet, scooter ve araçlara yönelik denetim yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri şehir merkezinde sadece yaya kullanımına açık olan yollarda ve bölgelerde trafik denetimlerini sürdürüyor. Antalya'nın en işlek noktalarında gerçekleşen denetimlerde yaya yollarını kullanan motosiklet, bisiklet, scooter ve araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kapalıyol Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleşen denetimlerde ekipler, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yazdı.

Denetimler 7/24 devam edecek

Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşların ve ziyaretçilerin rahatı ve can güvenliği için denetimleri sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıyol'da son dönemlerde alınan şikayetler doğrultusunda trafik denetimlerini arttırdıklarını söyledi. Sönmez, " Motosiklet, scooter ve bisiklet gibi yaya yollarında kullanılması yasak olan taşıtların vatandaşlarımızı rahatsız etmesi, vatandaşların güven içerisinde yürüyememesinden dolayı denetimlerimizi sıklaştırdık. Mini araçlar olarak tabir ettiğimiz bu araçların giriş ve çıkışlarına müsaade etmiyor, kontrolünü sağlıyoruz. Uyarıları dikkate almayan kurallara uymayan sürücülerle ilgili yasal işlem uyguluyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız 7/24 devam edecek" diye konuştu.

İşgallere geçit verilmeyecek

Ayrıca yer işgalleri ile ilgili de denetimlerin devam ettiğini ifade eden Sönmez, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın kullanımı için ayrılan alanları, yolları işgal eden masa, sandalye, şemsiye gibi unsurlara yönelik denetimler yapıyoruz. İlk olarak bu işgallerle ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayanlar için yasal işlemlerimizi uyguluyoruz. İşgalde bulunan, silüeti bozan hiçbir şeye müsaade etmiyoruz."

Kemer Liman Caddesi denetlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası ilçelerde de denetim gerçekleştiriyor. Antalya'nın turistik ilçelerinden Kemer'de Liman Caddesi'nde yayaların kullanımına açık olan yollarda motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter gibi araçların kullanımını önlemek için kontroller yapılıyor. Yapılan kontrollerde özellikle motosiklet kullanıcıları, can güvenliği için yaya yollarına girmemeleri konusunda uyarıldı. - ANTALYA