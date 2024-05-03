Antalya'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Antalya\'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde trafik denetimlerini artırarak vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan trafiğe kapalı yollarda yaya güvenliğini tehdit eden motosiklet, scooter ve araçlara yönelik denetimler yapılıyor. Denetimlerin 7/24 devam edeceği belirtildi.

03.05.2024 12:26  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için trafik denetimlerini artırdı. Ekipler kent merkezi ve ilçelerde bulunan trafiğe kapalı yollarda yaya güvenliğini tehdit eden motosiklet, scooter ve araçlara yönelik denetim yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri şehir merkezinde sadece yaya kullanımına açık olan yollarda ve bölgelerde trafik denetimlerini sürdürüyor. Antalya'nın en işlek noktalarında gerçekleşen denetimlerde yaya yollarını kullanan motosiklet, bisiklet, scooter ve araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kapalıyol Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleşen denetimlerde ekipler, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yazdı.

Denetimler 7/24 devam edecek

Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşların ve ziyaretçilerin rahatı ve can güvenliği için denetimleri sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıyol'da son dönemlerde alınan şikayetler doğrultusunda trafik denetimlerini arttırdıklarını söyledi. Sönmez, " Motosiklet, scooter ve bisiklet gibi yaya yollarında kullanılması yasak olan taşıtların vatandaşlarımızı rahatsız etmesi, vatandaşların güven içerisinde yürüyememesinden dolayı denetimlerimizi sıklaştırdık. Mini araçlar olarak tabir ettiğimiz bu araçların giriş ve çıkışlarına müsaade etmiyor, kontrolünü sağlıyoruz. Uyarıları dikkate almayan kurallara uymayan sürücülerle ilgili yasal işlem uyguluyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız 7/24 devam edecek" diye konuştu.

İşgallere geçit verilmeyecek

Ayrıca yer işgalleri ile ilgili de denetimlerin devam ettiğini ifade eden Sönmez, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın kullanımı için ayrılan alanları, yolları işgal eden masa, sandalye, şemsiye gibi unsurlara yönelik denetimler yapıyoruz. İlk olarak bu işgallerle ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayanlar için yasal işlemlerimizi uyguluyoruz. İşgalde bulunan, silüeti bozan hiçbir şeye müsaade etmiyoruz."

Kemer Liman Caddesi denetlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası ilçelerde de denetim gerçekleştiriyor. Antalya'nın turistik ilçelerinden Kemer'de Liman Caddesi'nde yayaların kullanımına açık olan yollarda motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter gibi araçların kullanımını önlemek için kontroller yapılıyor. Yapılan kontrollerde özellikle motosiklet kullanıcıları, can güvenliği için yaya yollarına girmemeleri konusunda uyarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Motosiklet, Scooter, Antalya, trafik, Zabıta, Güvenlik, Trafik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement