Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'da kaza sebebiyle yavaşlayan trafik başka kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da, bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın, yaklaşık 150 metre ilerideki başka bir trafik kazası nedeniyle yoldaki araçların yavaşlaması ve arkadan gelen aracın dikkatsizliği sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Ö.'nün kullandığı 07 HZB 76 plakalı Dacia marka otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Musa K.'nın kontrolündeki 20 K 6348 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Kazada, Hyundai marka otomobilde yolcu olarak bulunan Esme Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Esme Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın yaklaşık 150 metre ileride meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle yoldaki araçların yavaşlaması ve arkadan gelen aracın dikkatsizliği sonucu gerçekleştiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan Esme Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.