Antalya'da tüm ürünlerde indirim algısı yaratan afişe 108 bin 370 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Antalya'da tüm ürünlerde indirim algısı yaratan afişe 108 bin 370 TL ceza kesildi

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Reklam Kurulu, Antalya'daki outlet mağazasında "2. ürüne yüzde 50 indirim" afişlerinin tüm ürünlerde indirim algısı yarattığını tespit etti. Kampanya yalnızca ayakkabıda geçerli olduğu için mağazaya 108 bin 370 TL ceza kesildi ve reklamlar durduruldu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Antalya'da bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada yapılan yanıltıcı "2. ürüne yüzde 50 indirim" reklamına 108 bin lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara karşı denetimleri kapsamında Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, "2. ürüne %50 indirim" afişlerinin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirilerek tüm ürünlerde indirim varmış algısı oluşturulduğu tespit edildi. Kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisiyle sınırlı olmasına rağmen tüketicilerde oluşan yanıltıcı algı nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Verilen cezayı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil ticari ortamı sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam ediyoruz." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: İHA
EkonomiAntalyaGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tüm ürünlerde indirim algısı yaratan afişe 108 bin 370 TL ceza kesildi - Son Dakika
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