Antalya'da Unutulan Çanta Zabıta Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Unutulan Çanta Zabıta Tarafından Sahibine Teslim Edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir Hollanda vatandaşı turistin tuvalette unuttuğu çanta, zabıta ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çantada para, banka kartları, kimlik ve pasaport gibi değerli eşyalar bulunuyordu. Zabıta ekipleri, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı ve çantanın kaldığı oteli tespit ederek sahibiyle iletişime geçti. Hollanda vatandaşı çantayı zabıta karakoluna gelerek teslim aldı ve ekiplere teşekkür etti.

11.07.2024 15:04
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Antalya'nın Serik ilçesinde Hollanda vatandaşı turistin dalgınlığından dolayı unuttuğu çantayı, zabıta ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, tuvalette bulunan çanta, zabıta ekiplerine teslim edildi. Ekipler, içerisinde 4 bin 305 lira para ile banka kartları, kimlik ve pasaportların bulunduğu çantayı önce tutanak altına aldı, ardından sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze'ye ait olduğu öğrenilen çanta için kaldığı oteli öğrenerek otel yönetimi ile görüştü. İrtibata geçilen Kharmaze, daha sonra zabıta karakoluna gelerek çantayı teslim aldı ve ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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