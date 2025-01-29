Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Sağlık Bakanlığı'nın Desteğiyle Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Sağlık Bakanlığı'nın Desteğiyle Tedavi Altına Alındı

Antalya\'da Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Sağlık Bakanlığı\'nın Desteğiyle Tedavi Altına Alındı

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangında duman altında kalan 7 yaşındaki Efe ve kardeşleri, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Efe, ambulansa alındığında annesinin parası olmadığını söylerken, sağlık ekipleri çocukları sakinleştirdi. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

29.01.2025 12:16  Güncelleme: 12:23
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Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılıp ölümle burun buruna gelen ve ambulansa alındığında 'Annemin parası yok ama' diyerek gözyaşı döken 7 yaşındaki Efe ile 5 ve 2 yaşındaki kardeşleri için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya Şehir Hastanesi'nde kontrolleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Efe ile kardeşlerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Olay, geçtiğimiz gün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi. Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

İtfaiye ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı

Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annesi kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

"Annemin parası yok ama"

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Tüm Türkiye'nin gözünden yaş getirdi

Sağlık ekipleri tarafından Efe ile kardeşleri Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrol amaçlı tedavi altına alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıyan görüntülerde Efe'nin ambulanstaki sözleri izleyenleri hüzünlendirdi.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı. Hastanede kontrolleri yapılan Efe ve kardeşleriyle bizzat Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ilgileniyor. Hastanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanırken, polis ekipleri de ziyaret ederek onlara oyuncaklar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Sağlık Bakanlığı'nın Desteğiyle Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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