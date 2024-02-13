Antalya\'da Yoğun Yağış: 1450 Personel ve 290 Araç İle Müdahale

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent merkezinde metrekareye 300 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, 2 bin 500'ün üzerinde ihbar aldıklarını ve bin 450 personel ve 290 araç-iş makinesi ile sahada aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi. Başkan Böcek, "Antalya Valiliğimizin uyarısı gece 23.59'a kadar devam etmektedir. Bu uyarı doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşlarımızın çok önemli olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı'nda oluşturulan Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Böcek, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı "çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağış" uyarısı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimleri teyakkuz haline geçirdiklerini ve gerekli önlemlerin alınması konusunda hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Kentte bugüne kadar görülmemiş yoğunlukta yağış yaşandığını aktaran Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"12 Şubat akşam saat 20.30 itibarıyla yoğunlaşan ve gece boyunca süren aralıksız yağışlar nedeniyle metrekareye 300 kilogram yağış düşmüştür. Mevsim normallerinin dışındaki olağanüstü yağış nedeniyle maalesef kentimizin bazı bölgelerinde sel afeti meydana gelmiş ve çok sayıda vatandaşımız bu afetten etkilenmiştir. Elimize ulaşan bilgilere göre Antalya merkezimizde en son 2009 yılında bu şiddette bir yağış görülmüştü."

1450 PERSONEL VE 290 ARAÇ İLE MÜDAHALE

Uyarının yapılmasından itibaren çalışmalara başladıklarını aktaran Böcek, şu bilgileri verdi:

"İtfaiye Daire Başkanlığımız ve ASAT Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Park Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Tarımsal Hizmetler, Fen İşleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi gibi tüm birimlerimiz bin 450 personel ve 290 araç-iş makinası ile sahada aralıksız olarak vatandaşlarımıza destek olduk. Aynı zamanda Valiliğimizle, AFAD İl Müdürlüğü ve tüm ilgili kurumlarla, ilçe belediyelerimizle koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımız şehir genelinde devam etmektedir. Ayrıca yoğun yağıştan etkilenerek yolda kalan araçların çekilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çalışmaktayız."

900 VATANDAŞ KURTARILDI

Çağrı merkezlerine 2 bin 500'ün üzerinde ihbar geldiğini ve tamamının değerlendirildiğini belirten Başkan Böcek, "Gece boyunca öncelikli olarak yaşlı, hasta, engelli ve araçlarda mahsur kalan 900 vatandaşımızı kurtardık. Ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına yönelik ekiplerimizin saha çalışmaları devam etmektedir. Ulaşımın zor olduğu mahallelerimizde yiyecek, içecek desteğimiz olacaktır" diye konuştu.

Şu ana kadar bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Mazgalların açık tutulması, kanalların temizlenmesi, buna bağlı pompa sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması, mesken, işyerleri ve kanallarda su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi, devrilen ve risk oluşturan ağaçlara müdahale edilmesi gibi birçok çalışma ekiplerimiz tarafından aksatılmadan yürütülmüştür. Su baskını yaşanan tüm bölgelerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Yağışın devam etme ihtimaline karşı da ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir."

'EVLERDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Antalya halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Böcek, "Antalya Valiliğimizin uyarısı gece 23.59'a kadar devam etmektedir. Bu uyarı doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşlarımızın çok önemli olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" uyarısında bulundu.