Antalya'da Yörük Kültürü Çalıştayı: Kadın Temasıyla 7. Kez Düzenleniyor - Son Dakika
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Antalya'da Yörük Kültürü Çalıştayı: Kadın Temasıyla 7. Kez Düzenleniyor

Antalya\'da Yörük Kültürü Çalıştayı: Kadın Temasıyla 7. Kez Düzenleniyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 18-19 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği 7. Yörük Çalıştayı, 'Yörük Kültüründe Kadın' temasıyla sosyal medya fenomenleri ve akademisyenleri bir araya getirecek.

15.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:47
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yörük kültüründe birçok konunun ele alınacağı Yörük Çalıştayı, sosyal medya fenomenleri ve akademisyenlerin de yer alacağı birbirinden renkli konuklar ve dolu dolu bir programla 18-19 Ocak'ta kent sakinleriyle buluşacak. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen çalıştay, "Yörük Kültüründe Kadın" temasıyla gerçekleştirilecek.

Antalya'da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından bu kadim kültürü yaşatmak için kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları buluşturan Yörük Çalıştayı bu yıl Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) destekleriyle düzenleniyor. Önceki yıllarda Yörük kültüründe müzik, yemek gibi konuların işlendiği çalıştayda bu yılın konusu ise 'kadın' olacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte akademisyenlerin yanı sıra Yörük kültürüyle ilgilenen sosyal medya fenomenleri ve müzisyenler de yer alacak.

Birinci oturum

Çalıştay, 18 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılış konuşmasının ardından birinci oturum, YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'nun moderatörlüğünde, 'Geçmişten Günümüze Yörük Obalarında Yörük Kadını' başlığıyla gerçekleşecek. Oturumda, 'Yörük Dokuma Sanatının İlham Kaynağı Kadın' başlıklı konuyla Pamukkale Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, 'Yörük Kültüründe Kadınların İktisadi Rolü' başlıklı konuyla YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülden Bölük sunumlarını yapacak. İlk oturumda ayrıca 'Kültürel Mirasın Taşıyıcısı Çamkabalak Yörük Kadınları ve Dokumacılık Sürdürülebilir Yaşam Kültüründeki Rolleri' başlıklı konuyla UN/FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ürün Geliştirme Tasarım ve Marka Danışmanı Esma Civcir ve 'Konargöçer Yaşamda Kadınlarda Eğitim ve Yaşanılan Zorluklar' başlıklı konuyla ise 'Yörük Kızı' isimli dijital içerik üreticisi Ayşe Erden yer alacak.

İkinci oturum

İkinci oturum YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu başkanlığında gerçekleşecek. 'Yörük Kültüründe Şifacı Kadınlar' başlıklı konuyla Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker, 'Yörük Kadınlarında Yas Geleneği' başlığıyla Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü 'Kazan Tatarlarının Kültür ve Sanatının Oluşumunda Kadınların Rolü' başlığıyla ise Ciganov Kazan Devlet Konservatuvarı Müzikolog ve Öğretmeni Gulnaz Ziangirova ve Gülnaz Cihan yer alacak. 'Gezen Oğlak' isimli dijital içerik üreticisi Elif Akçivi ise 'Dijital Mecralarda Yörük Kadını'na değinecek. Çalıştayda ilk gün Emre Dayıoğlu konseriyle sona erecek.

İkinci gün

Çalıştay, 19 Ocak saat 10.00'da 'Yörük Beyleri Serbest Kürsü'yle başlayacak. Serbest Kürsü'nün Oturum Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bakır üstlenecek. 7. Antalya Yörük Çalıştayı, delbek ustaları Türkan Abacı ve Dilek Topaç'ın konseriyle sona erecek.

Çalıştayda Yörük yaşamına ilişkin çektikleri videolarla instagram fenomeni olan 'Gezen Oğlak' Elif Akçivi ve 'Yörük Kızı' Ayşe Erden de yer alacak. Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını Teke Yöresinde çalınan def benzeri vurmalı çalgı olan delbek yorumuyla Youtube'da milyonlarca kez izlenen Türkan Abacı ve Dilek Topaç da çalıştay da olacak. Çalıştay boyunca ayrıca Mustafa Gümüş'ün 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi de ziyarete açık olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Yörük Kültürü Çalıştayı: Kadın Temasıyla 7. Kez Düzenleniyor - Son Dakika

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