Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Antalya'da biri yolcu minibüsü 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Belek - Boğazkent yolu Turizm caddesi oteller kavşağında meydana geldi.Belek mahallesi istikametinden Boğazkent mahallesi istikametine seyir halindeki Bekir A. idaresindeki 07 YU 480 plakalı yolcu midibüsü ile oteller caddesinden çıkan Özcan D.'nin kullandığı 34 KOT 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu midibüsü yan yatarak yolun ortasında durdu. Otomobil de Belek istikametinden gelen Halil A. idaresindeki 02 DB 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Zincirleme kazada midibüste bulunan yolculardan Boğazkent İtfaiye biriminde görevli itfaiye eri Yusuf İ. ve diğer yolcu Durmuş A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılar Yusuf İ. ve Durmuş A.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet ve Özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu midibüsünün Antalya'dan aldığı yolcuları Boğazkent mahallesinde götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.