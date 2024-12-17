Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, trafik ekipleri yoğun çaba sarf etti.

17.12.2024 22:10
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Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Zincirleme kazada trafiğin tıkanmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti

ANTALYA - Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza nedeniyle sıkışan trafiği açmak için büyük çaba sarf etti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarampol-1 altgeçidinden çıkan Muhammet G.'ninkullandığı 07 EDL 01 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan ve sıkışan trafik nedeniyle yavaşlayan Murat A.'nınidaresindeki 06 GA 2566 plakalı Fiat marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat A.'nın kullandığı araç önünde bulunan ve Canan Ç.idaresindeki 07 BEB 302 plakalı Toyota marka cipe çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Murat A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle cadde üzerinde trafikte zaman zaman sıkışmalar yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mesai saati bitimi olması nedeniyle de artan araç trafiğinde yolun trafiğini sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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