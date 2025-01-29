Antalya'daki Yangında Hayatını Kaybetme Korkusu: 7 Yaşındaki Efe'nin Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'daki Yangında Hayatını Kaybetme Korkusu: 7 Yaşındaki Efe'nin Dramı

Antalya\'daki Yangında Hayatını Kaybetme Korkusu: 7 Yaşındaki Efe\'nin Dramı

Antalya'da bir gecekonda çıkan yangında yalnız kalan 7 yaşındaki Efe ve kardeşleri, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Efe, ambulansa alınırken 'Annemin parası yok ama' diyerek gözyaşı döktü. Yangın sonrası çocukların sağlık durumu iyi, ihtiyaçları karşılanıyor.

29.01.2025 15:40  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılıp ölümle burun buruna gelen ve ambulansa alındığında 'Annemin parası yok ama' diyerek gözyaşı döken 7 yaşındaki Efe ile kardeşlerinin tedavisi sürüyor. Hastanede keyfi oldukça yerinde olan Efe, gazetecilerin 'Senden para aldılar mı?' sorusuna, 'Hayır almadılar' diye yanıt verdi.

Olay, geçtiğimiz gün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi. Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

İtfaiye ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı

Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annesi kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

"Annemin parası yok ama"

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Efe ile kardeşleri Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrol amaçlı tedavi altına alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıyan görüntülerde Efe'nin ambulanstaki sözleri izleyenleri hüzünlendirdi.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı. Hastanede kontrolleri yapılan Efe ve kardeşleriyle bizzat Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ilgileniyor. Hastanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanırken, polis ekipleri de ziyaret ederek onlara oyuncaklar verdi.

"Sağlık durumlarını takip diyoruz"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şehriban Yeşiloğlu Destici, Efe ve kardeşlerinin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Çocukların karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye getirip hızlı bir şekilde tedavi altına alındığını aktaran Destici, "Şu an tedavilerine devam ediyoruz. Gerekli oksijen desteği, tıbbi desteklerini sunuyoruz, aynı zamanda hastane yönetimi olarak da gereken sosyal destekleri sunmaktayız. Oksijen ihtiyaçları kalmadığı zaman ve tedavileri tamamlanınca taburcu etmeyi planlıyoruz. Sağlık durumları tarafımızca takip ediliyor" dedi.

Efe: "Para almadılar"

Hastanede keyfi oldukça yerinde olan Efe ise kendini iyi hissettiğini belirterek doktorların kendisine iyi baktığını söyledi. Basın mensuplarının 'Senden para aldılar mı?' sorusuna ise 'Hayır almadılar' diyen küçük çocuk, 'Param var' diyen annesine de saçlarını kestirmek istediğini söyledi.

"Allah razı olsun devletimizden"

Anne Dilek Göksu da yangın esnasında fırına ekmek almaya gittiğini ve dönüşte evin yandığını görünce soluğu hastanede aldığını aktardı. Eşinin hurdacılık yaptığını söyleyen Göksu, çocuklarına bir şey olmadığı için şükrettiğini dile getirdi. Göksu, oğlunun ambulanstaki sözlerine ilişkin ise, "O sıra korkmuştur, ondan öyle söylemiştir" dedi. Hastanede doktorların kendileri ile çok iyi ilgilendiğini ifade eden Göksu, "Hastanemizden çok memnunuz. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurtarma, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'daki Yangında Hayatını Kaybetme Korkusu: 7 Yaşındaki Efe'nin Dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki Yangında Hayatını Kaybetme Korkusu: 7 Yaşındaki Efe'nin Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.