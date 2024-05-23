Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakam Orhan Altun, Doğanca Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kaymakamı Orhan Altun, mahalle ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça ile birlikte Doğanca Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşup, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça ile birlikte mahalle ziyaretleri kapsamında kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya ve yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Doğanca Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştiren Altun ve Büyükakça'ya eşleri Bedriye Altun ve Pınar Büyükakça ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik ve Doğanca Mahallesi Muhtarı Bülent Pehlivan da eşlik etti.

Doğanca Mahallesi ziyaret edildi

Doğanca'da vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Kaymakam Altun, mahallenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da değerlendirdi. Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Bilgili ile de görüşen Altun, ailesi ile sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Şehit Fatih Uysal Ortaokulu incelendi

Ardından Gazipaşa Doğanca Şehit Fatih Uysal Ortaokulu'nu ziyaret eden Altun, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Altun, okul müdürü ve öğretmenlerden yapılan eğitim öğretim çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Doğanca Mahallesi için büyük gelir kaynağı olan kiraz bahçelerini de gezen Altun, kiraz hasadı yapan üreticiler ve çiftçilerle de sohbet etti.

"Çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından yaptığı ziyaretlerin büyük önem taşıdığını ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - ANTALYA