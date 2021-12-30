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Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı - Son Dakika

Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı

30.12.2021 13:01
Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde ağaç budama, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde ağaç budama, bakım ve onarım çalışması yapıldı. Kuşlar ve sincaplar için ağaçlara 50 yuva yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi içerisinde Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen, devrilme ve ziyaretçiler için risk oluşturan, 35 ağaçta budama ve kesme işlemi gerçekleştirdi. Kuşlar ve sincaplar için 50 yuva ağaçlara yerleştirildi

"Kuşlar ve sincaplar için yuva"

Doğal Yaşam Parkı içerisinde kış mevsimi için çalışmaların sürdüğünü belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, "Yabani hayvanlarımızı da unutmadık. Doğal Yaşam Parkı içerisinde yabani kuşlar ve sincaplar yuvalar yerleştirdik" dedi. Ayrıca Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında olan hayvanlar için de çalışmaların sürdüğünü belirten Arsun, "Korumamız altında olan hayvanlar için infrared led lambaları faaliyete geçirdik. Kış için yapılan bu çalışmalar hayvanlara daha konforlu, stressiz bir alan oluşturacak" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı
Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı
Antalya Hayvanat Bahçesi'ne kış bakımı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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