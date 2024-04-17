Antalya Hıdırlık Kulesi\'nde Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projede teknik çalışmalar ilerlerken, yeni arkeolojik bulgular da gün yüzüne çıkarılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkmıştı. Eserlerin ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde sunulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

TARİHİ KULE VE ÇEVRESİ YENİLENİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve konservasyon işleri yapılıyor. Kulenin güney kısmındaki alanın ahşap ve cam zemin kaplamaları altyapısında yer alan taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları tamamlandı. Antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı da büyük oranda gerçekleştirildi. Kulenin kuzey tarafında da taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları ise devam ediyor. Falezlerin siluetini etkilememesi için proje kapsamında alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların montajına başlandı. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da yürütülüyor.

SÜTUNLU YAPI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kulenin güney kısmında da ortaya çıkarılan desenli taban mozaiklere de uzman arkeologlar tarafından konservasyon çalışması yapılıyor.