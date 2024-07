Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı: Nüfus arttıkça kentin değerlerini korumak zorlaşacak

Yerel

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün, kent nüfusu arttıkça kentin sahip olduğu değerleri koruyarak geleceğe taşımanın zorlaşacağını belirtti.

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Gurubu Başkanı Recep Şengün, Antalya'nın ulusal ve uluslararası alanda en çok göç alan kentlerin başında geldiğini belirterek, "Yoğun göç alan diğer kentlerde olduğu gibi Antalya'nın kentsel yapısı da, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik faktörlerin baskısı altında hızlı, dengesiz, sağlıksız bir büyüme süreci yaşamaktadır. Nüfus arttıkça kentin sahip olduğu değerleri korumak ve geleceğe taşımanın zorlaşacağı açıktır" dedi. Kenti yaşamında sporcu ve spor altyapılarının geliştirilmesi, tüm spor dallarının arttırılması, halka spor yapma bilincinin kazandırılmasının yanı sıra kentsel spor alanları, yaş gruplarına göre sportif aktiviteler, kitle sporları, spor eğitimi konularında çalışmalarının sürdüğünü belirten Şengün, bu konularda yerel yönetimlerin gündemine önerilerde bulunarak gelecek kuşaklar için spor kültürünün yerleştirilmesini sağlamak, sağlıklı toplum ve sağlıklı yaşam için spor yapma bilincini toplumun her kesimine yaymayı amaçladıklarını söyledi.

"Baraj Mahallesi'ndeki alan spor kompleksi yapılmalı"

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu'nun gençlerin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda bilinçlenme toplantıları ve etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Recep Şengün, "Ücretsiz yaz spor merkezlerinin açılması, ulaşım planlarında bisiklet yollarının yer alması başta imar planlarında spor alanı olarak ayrılan yerlerin amacı doğrultusunda açılması ve kullanılmasını gündeminde tutarak birçok mahallelerimizde ilgili belediyelere yapılan önerilerin dikkate alınması sonucu kente çok sayıda semt spor sahası kazandırılmıştır. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde imar planında 113.300 metrekare spor tesisi yapmak üzere ayrılmıştır. Bu alanın kentimize ve bölge halkına spor yapmak üzere kazandırılması, söz konusu alan spor kompleksi olarak ele alınıp; her yaşta insanların yürüyüş ve koşu yapabilmeleri başta futbol, voleybol, basketbol, tenis ve tırmanma duvarı vs. tesislerinin kazandırılmasını gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA