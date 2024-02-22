Antalya Kumluca\'da Pazar Esnafı ile Zabıta Arasında Tartışma Çıktı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi tarafından yeni yapılan pazar yerine taşınmak istemeyen pazar esnafı ile zabıta arasında tartışma çıktı.

12 Aralık 2022'de yaşanan sel felaketinden sonra Kumluca'ya gelen dönemin Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı ve Turizm Bakanlarının ortak aldığı karar ile Gavur Deresi üzerine kurulduğu gerekçesi mevcut pazar yerinin bulunduğu yerden kaldırılmasına karar verilmişti. Daha sonraki süreçte Kumluca Belediyesi ilçeye bağlı Narenciye Mahallesi'nde imar planında yeri ayrılmış olan alana yeni pazar yeri yapımına başladı. Yeni pazar yerinin tamamlanması dolayısı ile Kumluca Belediyesi tarafından pazar esnafının yeni pazar yerine taşınması istendi. Bazı pazar esnafı yeni pazar yerlerindeki tezgahların kendi üzerlerine tahsis edilmediği, geçici bir yere taşınmak istemediklerini ileri sürerek bu sabah eski pazar yerinde tezgah açtı. Kumluca Belediyesi Zabıtası pazar esnafının eski pazar yerine tezgah açmasına karşı çıktı.

Esnafın, yeni pazar yerindeki tezgahların kendileri için hiçbir garantisi olmadığını savunarak, yerlerin duruma göre 300 ile 500 bin TL para ödediklerini ama kendilerine herhangi bir tahsis belgesi verilmediğini ileri sürüp, bu yüzden eski pazar yerinde kalmaya devam edeceklerini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma polisin de arada girmesi sonucu sorunsuz sona erdi.

Tartışmanın ardından bazı pazar esnafının eski pazar yerinde tezgah açtığı görüldü. - ANTALYA