Antalya Orman İşletme Müdürü Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Orman İşletme Müdürü Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı

Antalya Orman İşletme Müdürü Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı. Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve diğer yetkililer, Şahin'i yeni görevinde ziyaret ederek başarılar diledi.

03.07.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Serkan Şahin yeni görevine başladı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan Müdür Yardımcılığına atanan Serkan Şahin'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip, hayırlı olsun temennilerinde bulundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Serkan Şahin, Kütahya, Antalya, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Orman İşletme Müdürü Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Orman İşletme Müdürü Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement