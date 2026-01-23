Vali Şahin: "COP31, Antalya'ya çok önemli katkılar sağlayacak" - Son Dakika
Vali Şahin: "COP31, Antalya'ya çok önemli katkılar sağlayacak"

Vali Şahin: "COP31, Antalya\'ya çok önemli katkılar sağlayacak"
23.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:08
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2026 yılı için il genelindeki projelerin durumunu ve COP31'in turizm ile ticarete sağlayacağı katkıları açıkladı. Toplantıda, 657 projeden 316'sının tamamlandığı, 223 projenin ise devam ettiği belirtildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otellerimiz G20 ile kendini kanıtladı ardından Expo 2016 ile çok daha yüksek statülü misafirler ağırlamaya başladı. COP31 ise bunun bir üst seviyesi olacak ve turizmimize, ticaretimize çok önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Antalya genelindeki yatırımların durumları, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Antalya'da 2025 yılı sonu itibariyle 657 proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Şahin, "Bu projelerin 397'si genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 260'ı ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bedeli 176 milyar 336 milyon TL olan bu projelerin 2025 yılı ödenekleri ise 39 milyar 776 milyon TL'dir. 2025 yılı sonu itibariyle, 34 milyar 485 milyon TL harcama yapılarak yüzde 87 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

"Genel ve özel bütçeli kuruluşlar 397 proje üzerinde çalıştı"

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 397 projenin bedelinin 147 milyar 872 milyon TL olduğunu ifade eden Vali Şahin, "2025 yılı ödenekleri toplamı ise 23 milyar 594 milyon TL tutarında olup, bu projelere 2025 yılı sonu itibariyle 21 milyar 127 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 90 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Belediyeler tarafından yürütülen 260 proje bedelinin 28 milyar 464 milyon TL olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu projelerin 2025 yılı ödenekleri toplamı ise 16 milyar 182 milyon TL olup, yıl sonu itibariyle 13 milyar 358 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 83 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin, 13 milyar 520 milyon TL harcama tutarı ile en çok ulaştırma-haberleşme sektöründe olduğunu belirten Vali Şahin, ikinci sırada 12 milyar 544 milyon TL harcama tutarı ile diğer kamu hizmetleri, üçüncü sırada ise 3 milyar 128 milyon TL harcama tutarı ile sağlık sektörünün olduğunu ifade etti.

"316 proje tamamlandı, 223 proje devam ediyor"

657 projeden 316'sının tamamlanarak hizmete alındığını, 62 projenin ise ihale aşamasında olduğunu belirten Vali Şahin, 47 projeye henüz başlanmadığını, 223 projenin halen devam ettiğini, 9 projenin ise tasfiye edildiğini ifade etti.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Antalya iline ait 102 projenin yatırım programında yer aldığını belirten Vali Şahin, bu projelerin toplam bedelinin 178 milyar 441 milyon 555 bin TL olduğunu, 2025 yılı sonu itibariyle 44 milyar 739 milyon 696 bin TL harcama yapıldığını ve 2026 yılı ödeneğinin 31 milyar 909 milyon 636 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı. Muhtelif illerle ortak yürütülen 13 projenin toplam bedelinin ise 40 milyar 856 milyon 319 bin TL olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bu projeler için 2025 yılı sonu itibariyle 19 milyar 215 milyon 339 bin TL harcama yapıldı, 2026 yılında ise 3 milyar 853 milyon 979 bin TL ödenek ayrıldı. Antalya'nın, muhtelif iller dahil olmak üzere yatırım programında yer alan toplam 115 projesinin bedeli 219 milyar 297 milyon 874 bin TL, 2026 yılı ödeneği ise 35 milyar 763 milyon 615 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi.

"COP31, Antalya'ya çok önemli katkılar sağlayacak"

Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, 2026 yılında Antalya'nın çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Vali Şahin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra dünyada düzenlenecek en büyük uluslararası etkinlik olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı yalnızca EXPO'da gerçekleşmeyecek. Belek'te, Aksu'da, Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da, Muratpaşa'da; kısacası bütün Antalya'da olacak. Bunun Antalya'ya dönüşü de son derece olumlu olacaktır. Otellerimiz G20 ile kendini kanıtladı, ardından Expo 2016 ile çok daha yüksek statülü misafirler ağırlamaya başladı. COP31 ise bunun bir üst seviyesi olacak ve turizmimize, ticaretimize çok önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Vali Hulusi Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hulusi Şahin, Politika, Ekonomi, Antalya, Turizm, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Şahin: 'COP31, Antalya'ya çok önemli katkılar sağlayacak' - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Vali Şahin: "COP31, Antalya'ya çok önemli katkılar sağlayacak"
