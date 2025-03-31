Antalya Valisi Hulusi Şahin\'den bayram ziyaretleri

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen ziyaretlerde huzurevi sakinleri, şehit aileleri ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılan Vali Hulusi Şahin, namazın ardından Antalyalılarla bayramlaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra, eşi Ebru Şahin ile birlikte Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Şahin, burada kalan yaşlılarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Yaşlılarla sohbet edip sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileyen Vali Şahin, "Bayramın anlamı, sevinci paylaşarak çoğaltmak ve üzüntüyü paylaşarak azaltmaktır. Millet olmanın anlamı da budur. Bizler de sizin evlatlarınız olarak hayır duanızı almak için buradayız. Sizlerin yanında, annelerimizin ve babalarımızın sıcak şefkatini hissediyoruz. İnşallah daha nice Ramazan Bayramı'na sağlık ve afiyetle kavuşuruz. Allah milletimize ve devletimize huzur, refah ve mutluluk versin. Bu vesileyle, şu an görev başında olan tüm mesai arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ederim" dedi.

Şehitlerin emanetleri ziyaret edildi

Huzurevindeki bayramlaşmanın ardından Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Tiril ve Şehit Üsteğmen Erdoğan Sarıtaş'ın aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Programın devamında Antalya Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, hastanede tedavi gören çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.

"Biz, savaşın kartalı, barışın güverciniyiz"

Ziyaretler kapsamında Konyaaltı Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Şahin, telsiz mesajıyla kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayarak görev başındaki personelle bayramlaştı. Ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde toplumsal olaylar açısından kritik bir süreç yaşadık. Devletimiz, kudretini şefkatle dengeleyerek provokasyonlara fırsat vermeden müdahalede bulundu. Böylece demokrasinin gereği olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı korunurken, vandalizme geçit verilmedi. Polisimiz, tüm dünyaya örnek olabilecek bir müdahale yöntemi sergileyerek sağduyulu bir şekilde görevini yerine getirdi. Biz, savaşın kartalı, barışın güverciniyiz. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğiz. Kolluk güçlerimiz, yasaların elverdiği ölçüde bu görevini her zaman layıkıyla yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir. Allah milletimizi korusun."

Personelle hatıra fotoğrafı çektirdi

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personelle bayramlaşarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretlere, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra eşi Ebru Şahin, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kolluk kuvvetleri ve huzurevi sakinleri katıldı. - ANTALYA