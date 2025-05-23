"Antep Savunması\'nın Bayrak Şehitlerinden Karayılan" adlı eser e-kitap olarak yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Antep Savunması'nın Bayrak Şehitlerinden Karayılan" adlı eseri e-kitap olarak yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden GBB Kültür AŞ, Antep Harbi'nin kahramanlıklarla örülü tarihine bir ışık daha tuttu. Gazikültür Yayınları etiketiyle yayımlanan "Antep Savunması'nın Bayrak Şehitlerinden Karayılan" adlı eser, hem akademik çevrelerin hem de tarih meraklılarının dikkatle inceleyeceği nitelikte kıymetli bir çalışmayla okurlarıyla buluştu. E-kitap formatında yayımlanan bu özel eser, Gaziantep'in Milli Mücadele destanını yeni nesillere aktaracak önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

E-kitap formatıyla herkese açık

"Antep Savunması'nın Bayrak Şehitlerinden Karayılan" adlı bu özel çalışma hem araştırmacıların hem tarih severlerin hem de genç neslin erişimine açık olacak şekilde dijital formatta yayımlandı. GBB Kültür AŞ'nin kültürel yayın platformu olan gbbkultur.com adresinden ücretsiz olarak erişilebilen kitap, dijital arşivcilik adına örnek bir adım teşkil ediyor.

Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanı: Molla Mehmet Karayılan

GBB Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan bu kapsamlı çalışma, Karayılan'ın savaşlardaki rolünü yalnızca anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda onun fedakarlığını resmi belgelerle de gözler önüne seriyor. Antep Harbi Hastane ve İaşe Defterleri gibi birincil kaynaklardan elde edilen kayıtlar, Karayılan'ın mücadele azmini ve halkla omuz omuza verdiği savaşın detaylarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Belgesel içeriği ve tanıklıklar da kitapta yer alıyor

Eser, yalnızca yazılı kaynaklarla değil, görsel ve sözlü tarih unsurlarıyla da donatıldı. GBB Kültür A.Ş. tarafından hazırlanan "Antep Savunması'nın Bayrak Şehitlerinden Karayılan" adlı belgeselde yer alan Yaşar Büyükoğlu, Samet Bayrak, Mehmet Bozgeyik, İbrahim Sevimli ve Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın deşifre edilmiş konuşmaları da kitapta yer alıyor. Böylece hem akademik hem halk anlatılarının sesi bir araya getirilerek çok katmanlı bir tarih yazımı hedeflendi.

Kitapta ayrıca Karayılan'a dair elimizdeki fotoğrafı özel tekniklerle netleştirilip restore edilmiş, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde yer alan tablolarla birlikte görsel hafıza da okuyucuya sunulmuştur. Bu yönüyle eser, yalnızca bir biyografi ya da savaş anlatısı değil; aynı zamanda görsel-tarihi bir arşiv niteliği de taşımaktadır.

Ağıtlar ve şiirlerle yaşayan hatıra

Karayılan'ın ardından yakılan ağıtlar ve onun hatırasına yazılmış şiirler de bu derlemede kendine yer buluyor. Bu metinler, halkın gözünde Karayılan'ın nasıl bir yer edindiğini, onun nasıl bir yas figürüne dönüştüğünü belgeleyen sözlü kültür ürünleri olarak dikkat çekiyor.

Tarihi belgeler ilk kez bu kitapta

Kitabın editörlüğünü üstlenen GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Molla Mehmet Karayılan, Gaziantep'in hafızasında sadece bir kahraman olarak değil, bir halk önderi olarak da yer etmiştir. Onun mücadelesi sadece cepheyle sınırlı değildi; milletimizin yüreğinde, ağıtlarda, şiirlerde yaşayan bir ruhtu. Bu kitapta, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış olan pek çok arşiv belgesini ilk kez kamuoyuyla buluşturduk. Özellikle Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 14 Nisan 1928 tarihinde imzalanan kararnameyle Karayılan'ın ailesine üsteğmen maaşı bağlanması, devletin ona duyduğu saygının belgesidir. Bu kararname, onun ulusal düzeyde de onurlandırıldığını göstermektedir" diye konuştu.

Bu kitapta Karayılan üzerine en kapsamlı çalışmalardan biri olan Mehmet Solmaz'ın "Gaziantep Savaşı'nın Gerçek Şehidi" adlı eseri referans alındı. Bu temel kaynak üzerinden şekillenen çalışma, Halil İbrahim Yakar'ın uzun yıllara dayanan arşiv taramaları ve belge analizleriyle derinleştirildi. - GAZİANTEP