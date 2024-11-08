ANTİAD'dan Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
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ANTİAD'dan Anıtkabir Ziyareti

ANTİAD\'dan Anıtkabir Ziyareti

ANTİAD, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

08.11.2024 13:19
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Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

Antalya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu'nun önderliğinde ANTİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette heyet; Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk koyma töreni gerçekleştirdi.

ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, saygı duruşu ve mozoleye çelenk sunma töreninin ardından Anıtkabir anı defterini imzalayarak konuşmasını yaptı. Başkan Köleoğlu, "Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle; Anıtkabir resmi töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andık. Antalya İş İnsanları Derneği olarak yüreğimizdeki Atatürk sevgisini sonsuza kadar yaşatacağız" diyerek duygularını ifade etti.

Yapılan ziyaretlerin sonrasında Antalyalı heyet; Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ANTİAD'dan Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

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