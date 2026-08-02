Antik Balık’ın dördüncü şubesi Başiskele Sahili’nde açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı AŞ tarafından işletilen "Antik Balık" markasının dördüncü şubesi, Başiskele ilçesinde faaliyete geçti.

Darıca Millet Bahçesi, Balyanoz Koyu ve İzmit'in ardından ilçeden gelen talepler doğrultusunda projelendirilen yeni tesis, Başiskele sahilinde hizmet vermeye başladı.

Seymen Mahallesi Liman Caddesi'nde 70 kişilik kapasiteyle açılan işletmenin menüsünde; ızgara uskumru ile hazırlanan balık dürüm, tahin helvası, şalgam ve turşu suyu gibi ürünler yer alıyor.

Başiskele Antik Balık şubesi, haftanın her günü 16.00 ile 24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.