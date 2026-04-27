Antik Balık\'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu\'nda açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. tarafından hayata geçirilen "Antik Balık" konseptinin ikinci şubesi, Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda hizmete girdi.

Darıca Millet Bahçesi'nde kapılarını açan ve kısa sürede vatandaşların gözde lezzet duraklarından biri haline gelen işletmenin şube sayısı, artan talebi karşılamak amacıyla ikiye çıkarıldı. Açıldığı ilk günden itibaren özel soslu balık dürümüyle uzun kuyruklar oluşturan ve yoğun ilgi gören Antik Balık'ın yeni adresi Balyanoz Koyu oldu.

Balyanoz Antik Köfte tesisinin yanına konumlandırılan ikinci şube, 23 Nisan Perşembe günü itibariyle kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Haftanın her günü 14.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösteren işletme, 60 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet veriyor. Ziyaretçilerine doğayla iç içe, deniz manzarası eşliğinde keyifli bir ortam sunan mekanın menüsünde, beğeni toplayan balık dürümün yanı sıra turşu suyu ve helva ikramı da yer alıyor. - KOCAELİ