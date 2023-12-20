Antik Çağ\'da Kozmetik ve Kozmetik Kapları Konferansı Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila, "İnsanlar ilk çağlardan itibaren güzel kokuya ilgi duymuş ve kullanmıştır. En etkili kokuları ağaçlardan elde etmişlerdir" dedi.

Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Antik Çağ'da Kozmetik ve Kozmetik Kapları" adlı program, gerçekleştirildi. Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda ki programa; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın davetli konuşmacısı Doç. Dr. Cenker Atila sunumunda; Antik Çağ'da kozmetik ve kokunun ilk ne zaman kullanıldığı, koku, tütsü-parfüm gibi kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılan ağaçlar, kalite ve fiyatları, yüz kremleri, yüz maskeleri, Mezopotamya parfüm ve tütsü kapları, Kıbrıs, Mısır, Girit, Akra, Antik Yunan, Lydia parfümleri ve kapları ile Helenistik dönemde parfüm, krem ve tütsü ticareti gibi konulara değindi.

Camın bulunmasından sonra cam sanatının en güzel eserlerinin kozmetik kaplarda görüldüğünü söyleyen Atila, "Özellikle Roma dönemi bu sanatın zirve noktasıdır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren güzel kokuya ilgi duymuş ve kullanmıştır. En etkili kokuları ağaçlardan elde etmişlerdir. Önce krem olarak sonra parfüm ve tütsü olarak kullanmışlardır. Çin'den İngiltere'ye kadar ne kadar güzel kokulu ağaç, çiçek, baharat, bitki varsa hepsi bilinmektedir ve en önemli ticaret ürünü olarak günümüze kadar ticareti devam etmiştir" şeklinde konuştu.

Antik Çağ'da kullanılan bazı parfüm kokularının formüllerini dinleyicileri ile paylaşan Cenker Atila'ya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Doç. Dr. Cenker Atila, konferans sonunda kitaplarını da imzaladı. - DÜZCE