Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka - Son Dakika
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Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka

10.10.2022 11:50
Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı'nı gezerek esnafla ve antika meraklılarıyla sohbet edip alış veriş yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı'nı gezerek esnafla ve antika meraklılarıyla sohbet edip alış veriş yaptı.

'Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan ve ilçede geleneksel hale gelen pazarı her fırsatta gezen Başkan Yalçın, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Oluşturulan imkanlardan dolayı gerek antika meraklıları gerekse de antika satıcılarından teşekkür alan Başkan Yalçın, bir yandan alış veriş yaparken bir yandan da istek ve önerileri dinliyor.

Antika Pazarındaki ürünleri titizlikle inceleyen Başkan Yalçın, "Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuluyor. Hem geçmişe yolculuk yapılıyor hem de keyifli bir hafta sonu geçiriliyor. Esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Ayrıca antikaseverlerimizi her ayın ikinci pazar günü Harman Meydanında kurulan Antika Pazarına davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka - Son Dakika

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