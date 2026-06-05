Aoun: İran Lübnan'ı Pazarlık Kozu Olarak Kullanıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada, " İran, Lübnan'ı ABD ile müzakerelerde 'pazarlık kozu' olarak kullanıyor" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, basına yaptığı açıklamada İran'ı ABD ile müzakerelerde kullanmakla suçladı. Lübnan'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutmaya çalışan Aoun, Lübnan egemenliği ve güvenliğiyle ilgili kararların yalnızca Lübnan devleti tarafından alınması gerektiğini söyleyerek, "Evimiz yerle bir edildi. İran, Lübnan'ı ABD ile müzakerelerde 'pazarlık kozu' olarak kullanıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na seslenen Aoun, "Burası sizin ülkeniz değil, bizim ülkemiz" ifadesini kullandı. - BEYRUT