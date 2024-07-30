Apartman Sakinleri BİM Marketin İşgaline Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Apartman Sakinleri BİM Marketin İşgaline Tepki Gösterdi

Hatay'ın Erzin İlçesinde bulunan Alya Life apartmanında BİM Market, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal etti. Apartman sakinleri, duruma tepki göstermek için binaya pankart astı. Apartman yöneticisi ise durumu mahkemeye taşıdıklarını belirtti. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise usulsüzlüğün bir an önce giderilmesini istediklerini söyledi.

30.07.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin İlçesinde apartman sakinleri, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eden BİM Markete binaya astıkları pankartla tepki gösterdiler.

Erzin İlçesinde 24 daireden oluşan Alya Life apartmanında zemin katında BİM Marketlere ait şube yer alıyor. İddiaya göre apartmanın zemin katında bulunan BİM market, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eti. Duruma tepki gösteren apartman sakinleri, binaya durumu anlatan pankart astı. Apartmanın üst katına astıkları pankarta "Bu binadaki işyeri Bim Market tarafından projeye aykırı hale getirilerek ortak alanlar haksız ve hukuksuz olarak işgal edilmektedir" yazıldı.

Apartmanın ortak alanına izinsiz müdahale olduğunu söyleyen apartman yöneticisi Mustafa Güllü, "6 Şubat depreminden sonra yapılan denetimler sonucunda Bim mağazasının olduğu bölgede bazı mimari projeye aykırı durumlar tespit edildi. Bunlar birkaç madde olarak göz önünde olan metrekare büyütmek için ortak alanlara camekan büyütülmesi, tabla betonun kesilerek buraya bir asansör kurulması, dışarıya ortak alanlara rampa yapılması gibi. Bunlarla ilgili BİM'in olduğu kat maliki ile görüşme sağladık. Buraların düzeltilmesi konusunda ama herhangi bir dönüş alamadık. Bunun arkasında ihtarname çektik BİM'e yine çözüme ulaşamayınca düzeltilmesiyle alakalı dava sürecini başlattık. Deprem dolayısıyla devletin göndermiş olduğu, mühendislerin gezmesi sonucunda bazı yani ortak alanlara müdahalenin olduğu, ortak alanlara zarar verildiği tespit edildi. Bunlarla alakalı tabi bizim muhatabımız kat maliki olduğu için biz kat maliki kişiyle direkt iletişime geçtik. O da yetkili kişilerle görüşüp sonuç alamadığından bize hiç dönüş olmadı. Biz bunun yetkili merciler ile kat maliki kuruluyla BİM'e ihtarnamede bulunduk noterden yine bir sonuç alamadığımızdan dolayı mecburen hukuk süreci başlatmak zorunda kaldık. Şu anda hukuk süreç devam ediyor. Burada ortak alanlara bir müdahale var kat mülkiyeti kanununa göre ortak alanlar herkesin ortakça kullandığı alanlardır. Ama burada bazı alanların, binanın ortak alanları kendi himayesinde kullandığını tespit ettik. Bunların ortak alanlarının terkini istedik. Şu anda bazı terkini yaptığı yerler var rampa yapmışlar ortak alana kaldırması istedik rampayı kaldırttırdı. Rampa şu anda yok, ama diğer metrekare alanların büyümesi için camekan olsun, diğer binanın tabla döşemeleri, kesikleri, asansör kurdukları bölümde daha herhangi bir eski haline getirme yok" diye konuştu.

Konuyla ilgili apartmanda yaşayan vatandaşlar ise ortak alan usulsüzlüğünün biran önce ortadan kalkması için gerekli yerlere başvurduklarını biran önce bu usulsüzlüğün ortadan kalkmasını istediklerini söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Erzin, Hatay, Bim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Apartman Sakinleri BİM Marketin İşgaline Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Apartman Sakinleri BİM Marketin İşgaline Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement