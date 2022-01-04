Araban'da 2022'de yapılacak projeler açıklandı - Son Dakika

Araban'da 2022'de yapılacak projeler açıklandı

GAZİANTEP - Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru 2021 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme yaparak, 2022 yılında yapılacak ve devam edecek projeleri açıkladı.

Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Hasan Doğru yapılan çalışmaları değerlendirerek, 25 kırsal mahallede ve ilçe merkezinde toplamda 153 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirtti. Doğru, tarımla ilgili kooperatifin kurulduğunu ve amaçlarının kooperatife bağlı olarak bir soğuk hava deposunun yapılması olduğunu vurguladı.

"2021 yılında yapılan çalışmalar 2022 yılında tüm hızıyla sürecek"

Belediye Başkanı Hasan Doğru, "2021 yılında pandemi süreci devam etti. İnşallah 2022 yılında bu salgının sonu olur. 2021 yılında biz belediye olarak ciddi işler yaptık. Yaklaşık 25 kırsal mahallemizde ve ilçe merkezimizde toplamda 153 bin metrekare parke taş döşeme işi yaptık. Yine Esentepe Kırsal Mahallemize bir sosyal tesis kazandırdık. İlçemize yeni bir park kazandırdık. 2022 yılı içerisinde de hedefimiz ilçemizde parke döşeme işini devam etmek. 6 kırsal mahallemizde sosyal tesisi kazandırmak. Bir mahallemizde 10 bin metrekare bir park ve halı saha düşünüyoruz. Bütçemiz doğrultusunda bu hizmetleri bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şuanda ilçe merkezi ana caddelerinde yağmur suyu inşaatı ve şebeke yenileme suyu devam ediyor. Abone bağlantıları yapılıyor. GASKİ tarafından yürütülüyor bu çalışmalar. Doğalgazda ocak ayı içerisinde inşallah tamamlanacak. Asfaltlama çalışması yapılacak. Daha sonrada sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak" dedi.

"Hedef soğuk hava deposu"

Hedeflerinin tarım kooperatifine bağlı bir soğuk hava deposu kurmak olduğunu ifade ederek, "Hedeflerimizden birisi tarımla ilgili bir kooperatif kurmaktı. Onu da bu yıl içerisinde gerçekleştirdik. Kooperatif bünyesinde 2 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu hedefliyoruz. Bizim bölgemizin coğrafi işaretli sarımsağı çiftçilerimizin birçoğu sarımsağını ilçe dışındaki soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. İnşallah bu depoyu yaptığımızda çiftçilerimiz ürünlerini Araban'da muhafaza edecek" diye konuştu.

Araban Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Doğru Başkanlığında yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.