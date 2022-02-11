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Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi - Son Dakika

Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi

11.02.2022 17:58
Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle, ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerindeki bayrak direğindeki Türk bayrağı zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılarak zarar gören Türk bayrağının yenilenmesi için Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı üzerine belediye ekiplerince, direkteki zarar gören Türk bayrağı indirilerek yenisiyle değişimini yapan ekipler bayrağı tekrar göndere çekti. - GAZİANTEP

Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi
Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi

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Türk Bayrağı, Hasan Doğru, Gaziantep, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi - Son Dakika
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