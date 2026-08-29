Yeni Kaymakam Ceylan göreve şehit ailesini ziyaretle başladı - Son Dakika
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Yeni Kaymakam Ceylan göreve şehit ailesini ziyaretle başladı

Yeni Kaymakam Ceylan göreve şehit ailesini ziyaretle başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesine atanan Kaymakam Ferhat Salih Ceylan, göreve başladığı ilk günde şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı'nın ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı adım, yeni kaymakamın vefa ve dayanışma duygularını ön planda tuttuğunu gösterdi. Ziyarette şehit ailesine başsağlığı ve destek dileklerini ileten Ceylan, devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Araban halkı, kaymakamın bu duyarlı davranışını takdirle karşıladı.

Araban'ın yeni Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan görevine şehit ailesini ziyaretle başladı.

Gaziantep'in Araban İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ferhat Salih Ceylan görevine başladı. Kaymakam Ceylan göreve başladığı ilk gün Arabanlı Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı'nın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Kaymakam Ceylan göreve şehit ailesini ziyaretle başladı - Son Dakika

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