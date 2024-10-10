Araban Sarımsağı'na AB Tescili Plaketi - Son Dakika
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Araban Sarımsağı'na AB Tescili Plaketi

Araban Sarımsağı\'na AB Tescili Plaketi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'a Araban Sarımsağı'nın AB tesciline katkıları için plaket verdi.

10.10.2024 14:38
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Türkiye Odalar ve Baorsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Araban Sarımsağı AB tesciline katkıları nedeniyle Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun'a plaket takdim etti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış töreninde Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Baorsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'a Araban Sarımsağı AB tesciline katkıları nedeniyle plaket takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu, Araban Sarımsağı için Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tesciline katkıları için Hasan Altun'a teşekkür etti. Plaket takdiminin ardından bir konuşma yapan Araban Ziraat Odası Hasan Altun da AB tescilli Araban Sarımsağı'nın kalitesinden bahsederek Rifat Hisarcıklıoğlu ve tüm katılımcılara teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Hasan Altun, Ekonomi, Araban, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban Sarımsağı'na AB Tescili Plaketi - Son Dakika

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