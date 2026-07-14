Arabanlı iş adamından 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Arabanlı iş adamından 15 Temmuz mesajı

Arabanlı iş adamından 15 Temmuz mesajı
14.07.2026 13:59
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İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Arabanlı iş adamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda FETÖ'nün hain darbe girişimini kınayarak, milletin birlik ve beraberlik içinde demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Arabanlı genç iş adamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Arabanlı iş adamı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında,"Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz 2016 tarihinde, aziz milletimizin iradesine ve geleceğine, hain bir darbe girişimiyle kast etmiştir. Birlik ve beraberliğimize, pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yönelik bu alçakça saldırı, egemenliğini canı pahasına korumak isteyen masum sivilleri hedef almaktan da geri durmamıştır. FETÖ'cü hainler, milletin uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini ve ağır silahlarını, kendi milletine karşı kullanmaktan çekinmemiş, böylelikle tarihimizde görülmemiş çapta bir hainlik ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarından yaptığı çağrı üzerine, milyonlarca vatansever, hain ve menfur kalkışmaya "dur" demek üzere sokaklara, caddelere ve meydanlara akın ederek, devletine ve milletine bağlı güvenlik güçlerimizle omuz omuza vermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk Milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha göstermiştir. O gece yaşanan kahramanlıkları, milletimizin bu ihanete verdiği cevabı nesilden nesle aktarmak ise bizler için artık milli bir sorumluluktur. 15 Temmuz gecesi gözünü dahi kırpmadan, vakur bir yürüyüşle şehadete eren Astsubay Ömer Halisdemir ve kahraman şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabb'imden rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arabanlı iş adamından 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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