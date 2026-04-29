Arabanlı karpuz üreticisi çiftçilere yüzde 50 hibeli fide desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesindeki karpuz üreticisi çiftçilere yönelik 2026 üretim sezonu kapsamında yüzde 50 hibeli 150 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı. Yapılan destekle, yerel tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Araban Belediyesi Pazar Yeri'nde düzenlenen törenle fideler üreticilere teslim edildi. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Seçkin, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu, MHP Araban İlçe Başkanı Halil Sağır ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, bitkisel üretimin artırılması amacıyla Araban'da ikamet eden üreticilere karpuz fidesi desteği sağlandı. Proje kapsamında fidelerin yüzde 50'si belediye tarafından hibe edilirken, kalan yüzde 50'lik kısmı üreticiler tarafından karşılandı. Söz konusu karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Törende konuşan yetkililer, sağlanan desteğin Araban'da karpuz üretimini teşvik edeceğini ve çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını belirterek, dağıtılan fidelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik desteklerinin önemine dikkat çekti. Altun, "Büyükşehir Belediyemiz, üreticilerimizin maliyetlerini düşürmek, tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli projeler yürütüyor. Mazot, tohum, gübre, fide ve hayvancılık alanlarında verilen destekler çiftçilerimize büyük katkı sağlıyor. Bu desteklerden dolayı başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP