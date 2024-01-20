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Araç İçinde Alkol Tüketen Magandalar Çevreye Rahatsızlık Veriyor - Son Dakika
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Araç İçinde Alkol Tüketen Magandalar Çevreye Rahatsızlık Veriyor

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını tedirgin ediyor.

Araç İçinde Alkol Tüketen Magandalar Çevreye Rahatsızlık Veriyor
20.01.2024 - 19:30,  Güncelleme: 20:06
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Arabayla gelip alkol tüketen magandalar çevreye aldırış etmeden müzik açıp oynadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi.

Bölge halkı, yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı akşam saatlerinde evlenin camlarını açamadıklarını ve sokağa çıkmakta tedirginlik yaşadıklarını belirti. Bölge halkının, daha önce birçok kez durumdan rahatsızlıklarını dile getirerek yetkililerden yardım istediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, Çevre, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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