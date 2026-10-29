Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı 2 balistik füzeyi engelledi - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı 2 balistik füzeyi engelledi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı 2 balistik füzenin hava savunmasınca engellendiğini açıkladı. Füzelerin hasar verip vermediği açıklanmazken, Suudi Sivil Savunması daha önce Riyad, Harc ve Necran için uyarı yapmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlemeye çalıştığını bildirdi. Açıklamada, Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin tehditlere müdahale ederek füzeleri engellediği kaydedildi. Havada etkisiz hale getirilen füzelerin herhangi bir maddi hasara neden olup olmadığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Sivil Savunması daha önce başkent Riyad, Harc ve Necran kentleri için güvenlik uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanGüncelRiyadDünyaYerelSon Dakika

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