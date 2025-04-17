Aras Elektrik'ten Çevreye Duyarlı Budama Çalışmaları - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Çevreye Duyarlı Budama Çalışmaları

Aras Elektrik\'ten Çevreye Duyarlı Budama Çalışmaları

Aras Elektrik, enerji hatları için çevreye duyarlı ağaç budama çalışmaları yapıyor.

17.04.2025 09:25
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Aras Elektrik, hizmet bölgesinde kesintisiz ve güvenli enerji arzını sağlamak amacıyla enerji dağıtım hatlarına yönelik ağaç budama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Doğaya zarar vermeden, çevresel hassasiyetle yürütülen bu çalışmalar, hem can ve mal güvenliğini korumayı hem de doğal yaşamı desteklemeyi amaçlıyor.

Elektrik dağıtım hatlarının güvenliği, kesintisiz enerji arzı için hayati önem taşıyor. Bu hatların geçtiği güzergahlarda, özellikle ağaçların enerji dağıtım hatlarına yaklaşması, can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Şirket, bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği ağaç budama çalışmalarını, doğaya zarar vermeden ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürüyor.

Geniş kapsamlı budama çalışmaları

Doğaya Saygı, Enerjiye Sorumluluk anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar sayesinde, hem sürdürülebilir enerji temini sağlandığına hem de doğal dengeyi koruduklarını belirten Eğitim Müdürü Murat Caf: "Enerji hatlarımıza yakın bölgelerde yapılan budama çalışmaları, sadece enerji güvenliği için değil, aynı zamanda doğal yaşamın korunması adına da büyük önem taşıyor. Bu nedenle çalışmalarımızı mevsimsel döngülere uygun olarak planlanıyor ve bölge ekosistemine en az etkiyi verecek şekilde gerçekleştiriliyoruz." dedi.

Uzman ekiplerle doğru müdahale

Caf: "Ağaç budama işlemlerimiz, alanında uzman, saha deneyimine sahip ve eğitimli personelimiz tarafından yürütülüyor. Ekiplerimiz, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarına uygun olarak, teorik bilgilerini sahada pratikle pekiştiriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personelimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor. Bu sayede hem iş güvenliğini sağlıyor hem de müdahaleleri profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştiriyoruz."

Güvenli müdahale temiz çevre

Sistem İşletme Koordinatörü Muharrem Kalkan: "7 il genelinde yaptığımız ağaç budama çalışmaları, elektrik hatları ve direkleriyle temas edebilecek ağaçları kapsıyor. Bu sayede, olası elektrik kesintilerinin ve yangın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, elektrik hatları üzerindeki olası zararlar da minimize edilmiş oluyor. Çalışmalar sırasında kullanılan ekipman ve yöntemleri, hem çalışan güvenliğini hem de çevre sağlığını ön planda tutacak şekilde seçiyoruz. Elektrikli testere, çeşitli budama aletleri gibi ekipmanlar sayesinde ağaçlara zarar vermeden, yalnızca risk oluşturan dallara müdahale ediliyor. Budanan ağaç artıkları ise doğaya rastgele bırakılmadan, çevre yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf ediliyor.

Doğal yaşam bilinçlendiriliyor

Çalışmalar öncesinde hem güvenli bir çevre sağlanıyor hem de tüketicilerin doğaya yönelik farkındalığı artırılıyor. Ayrıca ağaç budama işlemleri, kuşların yuvalama dönemleri gibi doğa için hassas dönemler dikkate alınarak titizlikle planlanıyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten Çevreye Duyarlı Budama Çalışmaları - Son Dakika

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