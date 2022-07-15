Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

15.07.2022 16:14
Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

Başiskele Belediyesi, "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'u vatandaşlar ile buluşturdu.

Başiskele Belediyesi, "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'u vatandaşlar ile buluşturdu.

Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Başiskele Belediyesi, Abdurrahman Uzun ile söyleşi programı gerçekleştirdi. Başiskele Sahili'nde saat 21.00'da başlayan programa, Başiskele Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sahneye çıkan Abdurrahman Uzun, hazırladığı etkili sunumla 15 Temmuz Destanı'nı anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin darbe geçmişinden bahseden Uzun, "Her darbe ezanımızı, dinimizi ve imanımızı hedef alıyor. 15 Temmuz Destanı biz aziz Türk milletimize her zaman bir destan ve tarih yazacağımızı bir kez daha gösterdi. Bu kahramanlık destanı bir final değil, Türkiye için yeni bir başlangıç olmuştur" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Abdurrahman Uzun, Başiskele, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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