Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı
OSMANİYE - Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö. tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30'da merkeze bağlı Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.'ye ve dünürleri Halil İbrahim T. ateş etti. Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve Rabia Ö., tamamlanan otopsi işlemleri ardından bugün Gebeli Mahallesi'nde bulunan Gebeli Mezarlığında kılınan cenaze namazı ardından Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. çifti, Gebeli Mezarlığına defnedildi. Cenazede çiftinin yakınları gözyaşı döktü.
Olay sonrası, polis ekiplerince av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan kardeş Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı - Son Dakika
UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'ın Hamas'ın terörist saldırısını İsrail'in tepkisi olarak göstermesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de gerçekleşen soykırım suçlarını ve İsrail'in dezenformasyon politikasını eleştirdi. Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilerin çoğunluğunun İsrail tarafından katledildiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır, hukuki bir temeli yoktur" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Balıkçılık Bilimi Forumu'nun balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirme fırsatı sunacağını belirtti. Forumda, balıkçılık sektörünün stratejik önemi, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.
Hatay, Türkiye – 6 Şubat 2023 tarihindeki yıkıcı depremin ardından, Almanya merkezli hayır kurumu Musaid e.V., kritik bir yardım girişimini hayata geçirdi. 18 Şubat 2024 tarihinde, Hatay'daki Alahan Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen törenle depremden etkilenen ailelere 100 konut konteyneri teslim edildi. Bu proje, küresel felaketlerin arttığı bir dünyada, sürdürülebilir destek önlemlerinin acil ihtiyacını vurgulamaktadır.
Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan önderliğinde yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Platformun hedefi, Kars'ın gazilik unvanını almak ve kentin tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde ilerlemektir.
Karadenizli sanatçı Onay Şahin, halk müziğinde usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, müzikte evrenseli kazandıkça yöreyi de kaybedeceğimizi söyledi. Şahin, kemençe icracılığından türkü bestelemeye nasıl başladığını ve Karadeniz müziğinin geleceği hakkında konuştu. Ayrıca, Karadeniz müziğinin ulusallaşma sürecini ve sosyal medyanın etkisiyle yöresel müziklerin yayılmasını da değerlendirdi.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, 'Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor.' dedi. Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduğunu belirtti ve yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için 'pozitif ayrımcılık' yapılmasını istedi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek seçimlere hazırladığını ve bir kadın ordusunun geliyor olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Tütüncü, Antalya için hazırladığı projeleri anlattı ve şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeleri açıkladı. Tütüncü, gelecek hafta yapacakları lansmanla bütün projeleri tanıtacaklarını belirtti. Döşemealtı ilçesine yönelik de önemli yatırımların yer alacağını bildirdi.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), mavi ekonomi, biyoçeşitlilikin korunması ve hava kalitesinin artırılması alanlarında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kullanılmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 35 milyon liralık fon sağladı. DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek ekonomik değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. DOKA'nın orta vadeli ve çok yıllık kalkınma planlamaları kapsamında hazırladığı sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme programları AB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda hazırlanan projelerle yaklaşık 35 milyon liralık AB fonu bölgeye kazandırılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin gruplara göre dağılımını dikkate alarak gerçekleştirilen 'Model Başkent' simülasyonunda gençler, Ankara'da artan göçlerin neden olduğu sorunlara çözümler üretti. 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden gençler, 10 farklı komisyonda bir araya gelerek raporlar hazırladı ve kararlar aldı.
AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına başlangıç yaptı. Şenköy ve Bağcılar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kaplan, projelerini açıklayarak destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?