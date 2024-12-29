Arda Güler Gölcük\'te Tatil Yaptı

Yerel

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 4 gün tatil yaptığı Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda çekildiği fotoğrafları paylaştı.

İspanya ekibi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Bolu'ya geldi. Hafta arasında Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, bir süre aile büyükleriyle vakit geçirdi. Pazartesi gününden perşembe gününe kadar Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki konuk evinde kalan Güler, arkadaşlarıyla birlikte burada vakit geçirdi. 4 günlük tatilinin ardından Bolu'dan ayrılan Güler, Gölcük Tabiat Parkı'nda çekildiği fotoğraf karelerini paylaştı. - BOLU