Arda Güler, hastalığı yenen Ares'e moral verdi

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Gürcistan maçının yıldızı Arda Güler'in, maçın birkaç gün öncesinde büyük bir hastalığı yenen 10 yaşındaki Ares'e moral verdiği görüntüler ortaya çıktı. Telefondan görüntülü olarak Ares'e bağlanan dünya starı, küçük çocuğun hastalığı atlattığını duyunca, 'Çok şükür' dedi.

Yılda milyonda 2-4 kişiye tanısı konulan ciddi kan hastalığı aplastik anemi hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Ares, tedavi olabilmesi için gereken uygun kök hücreyi 1,5 yıldır arıyordu. İstanbul'da iki nakil yapılmasının ardından büyük bir savaş vererek hastalığına karşı galip gelen 10 yaşındaki Ares'e, Avrupa Şampiyonası Türkiye - Gürcistan maçının öncesinde ise büyük bir hediye geldi. Maçın 65. dakikasında attığı muhteşem golle A Milli Takımı 2-1 öne geçiren Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, gelen galibiyetle Türkiye'ye verdiği moral gibi büyük bir hastalığı yenen Ares'e de moral verdiği ortaya çıktı. Ares, annesi Selen Çobanoğlu'nun aracılığıyla telefondan görüntülü olarak Arda'ya bağlandı.

"Çok şükür"

"Her şey yolunda mı?" diye sorarak iyi dileklerini ileten Arda Güler'e Ares'in cevabı " İyileştim, şu an ikinci hayatımı yaşıyorum. Evimde ailemle mutluyum" oldu. Ares'in hastalığı atlattığını duyunca, "Çok şükür" diyen Arda, küçük çocuğun tanışma isteğine "maça da gel izlemeye" deyince Ares "Gelirim izlemeye seve seve " cevabını verdi. Bunun üzerine Arda, " Benden isteğin var mı" diye sorunca Ares'in 'sağlığın' cevabı üzerine Arda da senin de inşallah deyip vedalaştı. - ANTALYA