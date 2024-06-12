Ardahan Belediye Başkanı, turizm amaçlı yapılan otel inşaatında doğanın tahrip edildiğini iddia etti - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı, turizm amaçlı yapılan otel inşaatında doğanın tahrip edildiğini iddia etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt tarafından turizm amaçlı Halilefendi Mahallesi'nde yapılan butik otel inşaatında doğanın tahrip edildiğini iddia etti. Başkan Demir, yapılan işlemlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

12.06.2024 16:14
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt tarafından turizm amaçlı Halilefendi Mahallesi'nde yapılan butik otel inşaatında doğanın tahrip edildiğini iddia etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında basın mensupları ile bir araya geldi. Ensar Öğüt'ün Tarihi Ardahan Kalesi'nin yakınında bulunan, Milli Emlak'a ait olan araziyi kendi otel alanına dahil etmeye çalıştığını savunan Başkan Demir, "Biz buna müsaade etmeyiz. Bu alan Ardahan halkının mülkü ve biz bu halktan oy alarak burada oturuyoruz. Sizin her şeyinize göz kulak olacağız. Bu halkın bir çakıl taşını ve bir kuruşunu kimseye yedirtmeyiz" dedi.

Ensar Öğüt'ün Kura Nehri'ni çevreleyen kayalıklara zarar verdiğini ve belediye tarafından yaptırılan 20 milyon liralık şelale yatırımının da zarar gördüğünü söyleyen Başkan Demir, "Yaklaşık 2 yıldır devam eden inşaatla ilgili bir durdurma kararı bugüne kadar verilmedi. Sadece kendi parseli dışında yapılan işlemler durduruldu. Otel inşaatı durdurulmamıştır. Biz kamu adına görev yapan kişiler, bu gibi tecavüzlere ve el koymalara karşı koymayacaksak görevimizin başında olmayalım. Bu tamamen CHP Belediyesini karalamaya yönelik bir atraksiyondur. Belediyemiz haksız işlem yapmışsa hukuki yönden gerekeni yapar. Burada belediye görevini yapmıştır. Burada izinsiz bir gasp var. Yukarıda bulunan havuz tahrip edilmiş. Hiçbir önlem alınmadan buradaki falezler, kayalıklar tahrip edilmiştir" dedi. Başkan Demir, "Tahrip edilen bu alan eski haline getirilecek. Ardahan'ın tarihi silüetini asla bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Ensar Öğüt'ten yazılı açıklama

Başkan Demir'in açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama yapan Ensar Öğüt, "Ben sınırlarımın dışına çıkmadım. Bulunduğumuz alanın yer tespiti için belediyeden harita mühendisi talebinde bulundum. Fakat belediye yer tespiti için harita mühendisi görevlendirmedi. Ayrıca şelaleyle ilgili hiçbir tahribatımız olmadı. Şelalenin üzerindeki kayalar, dönemin belediye başkanı tarafından betonla sabitleştirilerek yapılmış süs kayalarıdır. Hafriyat dökülen alanla ilgili de Milli Emlak'a tescil dışı olması nedeniyle ecrimisil ödeyerek aldım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında herkes büyükşehirlere yatırım yaparken ben kendi şehrim Ardahan'a yakışan Kars'ın taş binalarından daha iyi taş bina yaparak turizmin gelmesini sağlamayı amaçladım. Bu sayede turizm canlanacak ve bölge halkı olumlu etkilenecektir. Benim yetkililerden tek talebim bu konuda duyarlı davranmalarıdır. Başka bir projemiz de çok amaçlı bir salon planlamasıydı. Şu anda bu yatırımı da askıya aldık" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan Belediye Başkanı, turizm amaçlı yapılan otel inşaatında doğanın tahrip edildiğini iddia etti - Son Dakika

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