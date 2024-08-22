Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Ardahan Belediyesi ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla beraber şehir merkezindeki bozuk yollar ile mahalle içlerindeki yollara yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozuk yolların bakım ve onarımı ile mahallelerdeki kilit parke çalışmalarına hız verdi.

22.08.2024 08:46  Güncelleme: 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Belediyesi ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla beraber şehir merkezindeki bozuk yollar ile mahalle içlerindeki yollara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde tespit edilen bozuk yolların bakım ve onarımı ile mahallelerdeki kilit parke çalışmalarına hız verdi. Ekipler bir yandan sanayi yolu başta olmak üzere araçların geçişi sırasında sıkıntı oluşturan noktalarda asfalt yama ve serim yaparken diğer yandan da mahalle aralarında kilit parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Demir, "İlkbahar ayları itibariyle başlayıp şu ana dek süren yoğun yağışlar sonucu yollarımızın bakım ve onarımı ister istemez aksıyordu. Sıcaklıkların artışı sonucu ekiplerimiz bu anlamda gerekli çalışmalara başladılar. Çalışmalar süratle yapılıyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ardahan Belediyesi, Ardahan Belediyesi, ardahan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement