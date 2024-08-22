Ardahan Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

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Ardahan Belediyesi ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla beraber şehir merkezindeki bozuk yollar ile mahalle içlerindeki yollara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde tespit edilen bozuk yolların bakım ve onarımı ile mahallelerdeki kilit parke çalışmalarına hız verdi. Ekipler bir yandan sanayi yolu başta olmak üzere araçların geçişi sırasında sıkıntı oluşturan noktalarda asfalt yama ve serim yaparken diğer yandan da mahalle aralarında kilit parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Demir, "İlkbahar ayları itibariyle başlayıp şu ana dek süren yoğun yağışlar sonucu yollarımızın bakım ve onarımı ister istemez aksıyordu. Sıcaklıkların artışı sonucu ekiplerimiz bu anlamda gerekli çalışmalara başladılar. Çalışmalar süratle yapılıyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi. - ARDAHAN