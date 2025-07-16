Ardahan'da 15 Temmuz Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ardahan'da 15 Temmuz Coşkuyla Kutlandı

Ardahan\'da 15 Temmuz Coşkuyla Kutlandı
16.07.2025 02:04
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Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yoğun katılımla kutlandı.

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yoğun katılımla kutlandı. Milli Egemenlik parkında düzenlenen programa yüzlerce vatandaş katıldı. Gece geç saatlere kadar süren program, dualar edilip camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü akşam saatlerinde Milli Egemenlik parkında düzenlenen program, Ardahan Üniversitesi Müzik bölümü Akademisyenleri ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser ile başladı. Konserin ardından 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Rektörü Öztürk Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Gökalp Şener, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda şehitler için Kur'an tefsiri okundu, şehitler için dualar edildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yaptığı konuşmada, "9 sene önce o karanlık geceyi hep birlikte yaşadık. Niçin karanlık diye ifade ediyoruz? Çünkü emperyal amacı olan, siyonist amacı olan ülkeler maalesef beraberlerinde kendi içimizden çıkan bir takım ihanet unsurlarıyla birlikte demokrasiye darbe vurmak istediler. Milli iradenin takdiri ile seçilen iktidarı devirmek istediler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da milletin seçilmiş olan yöneticilerine ve milli iradeye olan saygısını hesap edemediler. Dolaysıyla 15 Temmuz gecesi Ardahanlılar da Ardahan'ın Sokak ve caddelerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla milli iradeye, ülkelerine ve devletine sahip çıktılar" dedi.

Gece geç saatlere kadar süren anma programı konuşmaların ardından camilerde sela okunmasıyla sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan'da 15 Temmuz Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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